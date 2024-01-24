Эрдоган провел переговоры с Раиси

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси ситуацию в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обсудили региональные и международные события, особенно израильские атаки в Газе. Мы обменялись мнениями по вопросам нашей двусторонней повестки дня. Мы еще раз подчеркнули важность усиления поддержки нашего соседа Ирана в борьбе с терроризмом", - сообщается в заявлении пресс-службы турецкого президента.

Кроме того, на встрече в Анкаре Эрдоган и Раиси обсудили ситуацию в Сирии, на Южном Кавказе и в Ираке.

Эрдоган отметил, что Турция и Иран совместно продолжают работу по обеспечению безопасности палестинцев через структуры ООН.

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