Госдеп выступил с критикой в адрес Ирана

США осуждают применение иранским режимом смертной казни для наказания людей за осуществление своих прав человека, сказал в ходе брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает Day.Az.

"Мы получаем сообщения о пытках, принужденных признательных показаниях и ограничениях на адвокатов. Считаем, что все это подрывает хоть малейшую долю доверия к решениям, выносимым иранскими судами. США будут продолжать предпринимать действия в поддержку народа Ирана практическими способами, видимыми и невидимыми, в тесной координации с нашими союзниками и партнерами в регионе", - сказал он.

Что касается привлечения иранского режима к ответственности за его пагубную деятельность, включая репрессии против собственного народа, Патель отметил, что США без колебаний примут меры.

"У нас есть довольно большой опыт в этом", - добавил он.

Отметим, что 23 января в Иране сообщили о казни протестующего Мохаммеда Гобадлу, у которого было психическое заболевание, за его предполагаемую роль в преднамеренном убийстве местного чиновника Фарида Карампура Хасанванда во время массовых демонстраций, потрясших страну в 2022 году.

Информационное агентство "Мизан" сообщило, что после 487 дней судебного рассмотрения смертный приговор Мохаммаду Гобадлу за умышленное убийство Фарида Карампура Хасанванда был приведен в исполнение.