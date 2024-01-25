На военные базы США в Ираке и Сирии совершено нападение

Движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило о проведении нападений на три военные базы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения, передает Day.Az.

Согласно информации, атаки были осуществлены по базам, расположенным в иракской провинции Анбар, на территории международного аэропорта города Эрбиль и в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что при атаке использовались ракеты и беспилотники.

На данный момент информации о возможных последствиях атак не предоставлено.

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