Администрация США попросила Конгресс одобрить продажу F-16 Турции

Администрация Вашингтона обратилась к Конгрессу США с просьбой одобрить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов модернизации на общую сумму 20 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в письме, направленном властями США законодателям.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель ранее заявил, что Вашингтон не гарантирует, что готов поставить Анкаре F-16. По его словам, главная роль в этом вопросе отведена Конгрессу.

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