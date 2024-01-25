https://news.day.az/world/1631922.html Администрация США попросила Конгресс одобрить продажу F-16 Турции
Администрация США попросила Конгресс одобрить продажу F-16 Турции
Администрация Вашингтона обратилась к Конгрессу США с просьбой одобрить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов модернизации на общую сумму 20 миллиардов долларов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в письме, направленном властями США законодателям.
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель ранее заявил, что Вашингтон не гарантирует, что готов поставить Анкаре F-16. По его словам, главная роль в этом вопросе отведена Конгрессу.
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