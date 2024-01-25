Хуситы провели операцию против США в Аденском заливе

Повстанцы-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" объявили о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандабском проливе.

Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщил военный представитель движения Яхья Сария.

Сария отметил, что результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль, что вынудило два американских торговых судна отойти и повернуть назад.

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