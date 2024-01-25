https://news.day.az/world/1631926.html Хуситы провели операцию против США в Аденском заливе
Хуситы провели операцию против США в Аденском заливе
Повстанцы-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" объявили о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандабском проливе.
Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщил военный представитель движения Яхья Сария.
Сария отметил, что результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль, что вынудило два американских торговых судна отойти и повернуть назад.
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