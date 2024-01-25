Некоторые однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах

Некоторые однопартийцы американского лидера Джо Байдена (Демократическая партия) считают низкими его шансы на победу в президентской гонке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Некоторые члены Демократической партии "обеспокоены шансами Байдена" быть избранным президентом США на второй срок, отмечает агентство. Беспокойство вызывает его возраст (81 год) и то, что партия теряет голоса избирателей из-за высоких цен и позиции администрации в отношении палестино-израильского конфликта. Члены Конгресса из числа демократов, с которыми беседовало агентство, считают нынешнего президента США аутсайдером.

Как отмечает Bloomberg, многие сторонники Байдена полагают, что бывший американский лидер Дональд Трамп (Республиканская партия) "справится лучше" с обязанностями главы государства.

Трамп неоднократно называл Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

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