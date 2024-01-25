Большинство французов поддерживают протесты фермеров

Протестные манифестации фермеров Франции поддерживают 89% жителей страны, свидетельствуют данные опроса института изучения общественного мнения Odoxa Backbone Consulting для Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Редкий случай, когда от "Непокоренной Франции" до "Национального объединения", все сторонники главных политических партий одобряют мобилизацию (протестного движения - ИФ)", - пишет издание, опубликовавшее в среду результаты опросов.

Избиратели правоцентристских "Республиканцев", традиционно приближенные к миру сельхозпроизводителей, больше других выступают в поддержку фермерских требований - 97%. За ними следуют сторонники националистического "Национального объединения" - 95%, Социалистической партии - 94%, экологистов - 88% и левой "Непокоренной Франции" - 87%.

Меньшая поддержка, что не удивительно, отмечает Le Figaro, зарегистрирована в лагере избирателей социал-либеральной президентской партии Эммануэля Макрона "Возрождение" - 81%. Тут важно уточнить, что только 38% из них "полностью поддерживают" действия сельхозпроизводителей.

Такая редкая массовая солидарность, объясняет издание, вызвана "очень высокой популярностью сельхозпроизводителей в общественном мнении". Более девяти французов из каждых десяти (93%) заявляют о своем добром отношении к ним, в том числе 44% выражают "очень хорошее отношение".

"Если не считать средний медицинский персонал, такой популярностью пользуются мало профессий во Франции. Годы COVID-19 особенно показательно отразились на имидже тех, "кто нас кормит": в период с 2019 по 2024 год зафиксировано увеличение на 8 пунктов числа людей, заявляющих, что они хорошего мнения о фермерах и, что важно, почти удвоилось число французов, заявляющих, что у них "очень хорошее мнение", - сообщается в публикации.

За пять месяцев до европейских выборов сельскохозяйственная политика проявляется как один из основополагающих разделов предвыборной кампании. При том, что роль ЕС в этой сфере очень строго критикуется французами, из которых более трех четвертей (78%) считают сельхозполитику Брюсселя "скорее негативной" для фермеров Франции. Критически настроены избиратели и на национальном уровне, где подавляющее большинство (83%) полагает, что Макрон недостаточно поддерживает сельхозпроизводителей. Такого мнения придерживается даже большинство сторонников "Возрождения" - 58%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!