В НАТО объявили о начале крупнейших за последние десятилетия учений

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт сообщил, что среди стран Альянса начались крупнейшие (за последние десятилетия) военные учения Steadfast Defender-2024, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Военный корабль США Gunston Hall сегодня отправился в плавание, ознаменовав начало Steadfast Defender-2024 - крупнейших учений НАТО за последние десятилетия", - написал Уайт на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Steadfast Defender-2024 пройдут в Европе и Атлантике. Учения продлятся несколько месяцев, в них будут задействованы порядка 90 тысяч военнослужащих.

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