Катар представил Израилю и ХАМАС новое соглашение о прекращении огня

Катар представил Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС предложение о прекращении огня. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, план предусматривает освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, Израиль в свою очередь должен будет освободить некоторых палестинских заключенных. В соглашении также говорится о гуманитарной помощи анклаву: ее объемы должны увеличиться.

Как отмечает агентство, достижение прекращения огня затрудняется из-за заявлений Израиля о продолжении операции в Газе до полного уничтожения ХАМАС.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что власти Катара продолжают прилагать посреднические усилия для урегулирования кризиса в секторе Газа.

22 ноября 2023 года движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе.

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