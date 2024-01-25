США готовы вести диалог с Ираком о выводе сил международной коалиции

США готовы вести переговоры о выводе сил возглавляемой ими международной коалиции из Ирака с правительством арабской страны. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, американский посол в Ираке Алина Романовски передала 24 января главе МИД республики Фуаду Хусейну письмо, в котором США выразили готовность инициировать диалог с иракскими властями по поводу вывода коалиции и ее замене в рамках двусторонних отношений. Подобные переговоры могут занять несколько месяцев. О какой замене идет речь, не уточняется.

Как отмечает агентство, ранее внешнеполитическое ведомство Ирака сообщило, что получило "важное" письмо, которое изучит премьер-министр Мухаммед ас-Судани. Подробностей министерство не привело.

5 января ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия сил международной коалиции закончились и Багдад намерен предпринять конкретные шаги с целью завершения пребывания иностранных военных в стране. Это произошло после того, как днем ранее один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит, еще не менее шести человек пострадали в Багдаде в результате удара американского беспилотника.

10 января в интервью Reuters Ас-Судани указал, что его страна готова выстраивать отношения по вопросам безопасности со всеми государствами, входящими в коалицию, включая США. Подобные связи могут подразумевать обучение иракских военнослужащих, консультации и закупки вооружений.

26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Иракское правительство тогда расценило американские удары по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.

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