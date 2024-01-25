В Израиле назвали Иран законной целью для ударов

Министр промышленности и экономики Израиля Нир Баркат назвал Иран законной целью для израильских ракетных ударов, поскольку Тегеран поддерживает военизированные движения, выступающие против еврейского государства. Об этом он заявил в интервью The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Иран - это законная цель для Израиля... Я рекомендую использовать стратегию президента Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы", - сказал Баркат.

По его словам, Израиль должен послать сигнал Ирану о том, что он понесет ответственность за использование прокси-сил.

В интервью Баркат также заявил, что палестинцы с Западного берега не смогут снова работать на территории еврейского государства, их место займут иностранные рабочие.

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