В США прогнозируют скорый выход Хейли из президентской гонки

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что борьба за выдвижение на пост президента США от Республиканской партии фактически завершится после праймериз в Южной Каролине, где победит Дональд Трамп, а его соперница Никки Хейли будет вынуждена покинуть гонку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Fox News.

"Нью-Гэмпшир был последней попыткой Никки. Она вложила все силы, за ней стояли все умеренные миллиардеры, все миллиардеры, которые никогда не были сторонниками Трампа, и она проиграла", - подчеркнул Круз.

По его словам, Хейли не выходит из президентской гонки, поскольку "у нее есть финансирование".

"Многие люди, выписывающие ей чеки, ненавидят Дональда Трампа, но эта гонка закончится в Южной Каролине. Трамп победит, он не просто выиграет немного. Он выиграет с двузначным счетом..." - предположил Круз.

С его точки зрения, Никки Хейли покинет президентскую гонку через 18 часов после праймериз в Южной Каролине.

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