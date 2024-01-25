В США обсуждается вывод войск из Сирии

Белый дом не видит необходимости сохранять американский контингент в Сирии, сообщил старший научный сотрудник и директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока. Чарльз Листер в колонке для Foreign Policy со ссылкой на четыре источника в Пентагоне и Госдепартаменте, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По словам его собеседников, ведется активное обсуждение того, как можно осуществить вывод войск.

Источники Al-Monitor рассказали, что Белый дом предложил курдскому ополчению сотрудничать с правительством Сирии для борьбы против террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещена в России). Они не уточнили суть инициативы, сообщив лишь, что целью стала защита курдов в борьбе с ИГ в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Источники издания отказались ответить на вопрос, предвещает ли это вывод контингента США.

При этом собеседники других СМИ опровергли информацию о выводе контингента. "Администрация Байдена не рассматривает вывод войск из Сирии", - сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник. В Пентагоне сообщили "РИА Новости", что сведения о выводе войск ошибочны.

Чарльз Листер в своей колонке отмечает, что вмешательство стало "на удивление успешным", так как последний участок территории Сирии был освобожден от ИГ в начале 2019 года. В соседнем Ираке, где также размещены американские войска для борьбы с террористами, ИГ тоже почти исчезло - в 2023 году боевики совершали в среднем девять атак в месяц, в то время как в 2014 году их было около 850 ежемесячно.

По словам аналитика, ИГ скрытно восстанавливает свое влияние в разных регионах Сирии, контролируемых официальным правительством, вымогая деньги с местных жителей под угрозой расправы и отказываясь брать на себя ответственность за атаки, чтобы не привлекать внимание. Повышение активности боевиков он связал с войной Израиля против группировки ХАМАС. Боевики ИГ взяли ответственность за 35 атак в половине Сирии за первые десять дней этого года в рамках антисемитских нападений.

"Учитывая катастрофические последствия поспешного вывода войск из Афганистана в 2021 году и предстоящих выборов в США позднее в этом году, трудно понять, почему администрация Байдена рассматривает возможность вывода войск из Сирии. Независимо от того, как будет проведен такой вывод, он вызовет хаос и быстрый всплеск террористических угроз", - добавил Листер.

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