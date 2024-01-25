В Сеуле заявили, что Пхеньян улучшает потенциал имеющихся ракет

КНДР пытается совершенствовать потенциал уже существующих крылатых ракет. Так в Комитете начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея прокомментировали испытания стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дальность полета запущенной вчера крылатой ракеты была меньше по сравнению с предыдущими запусками. С учетом этого предполагается, что в этот раз запуск был призван улучшить характеристики существующих крылатых ракет. Разведывательные органы Южной Кореи и США ведут анализ остальных деталей", - заявил официальный представитель комитета Ли Сон Чжун на брифинге в министерстве обороны.

По его словам, была испытана, вероятно, модификация существующих ракет "Хвасаль", а не новая разработка. "Судя по улучшению характеристик и изменению названия, речь идет о продолжении [серии ракет "Хвасаль"]", - сказал Ли Сон Чжун. Слово "хвасаль" переводится с корейского языка как "стрела", "пульхвасаль" - "огненная стрела".

Официальный представитель КНШ добавил, что южнокорейская сторона зафиксировала старт ракеты и отслеживала ее полет в реальном времени, но она исчезла на последних этапах. В Сеуле пытаются установить причины "исчезновения". Накануне Комитет начальников штабов проинформировал лишь о времени запуска нескольких крылатых ракет.

В сентябре 2021 года КНДР впервые испытала "Хвасаль-1", в марте 2023-го состоялись испытания стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" и "Хвасаль-2" с опытными боеголовками, имитирующими ядерный заряд. Предполагается, что на них можно устанавливать тактическую ядерную боеголовку "Хвасан-31". Как пишет агентство Рёнхап, число 31 в названии "Пульхвасаль-3-31" может означать возможность установки этой боеголовки.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР 24 января осуществила первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31", которая находится на стадии разработки. Запуск крылатых ракет (в отличие от баллистических) не считается нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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