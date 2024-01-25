США увеличат производство обогащенного урана для снижения зависимости от РФ

Министерство энергетики США планирует увеличить производство низкообогащенного урана для снижения зависимости от поставок из России. Об этом заявила в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri помощник главы ведомства Кэтрин Хафф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, США в тесном сотрудничестве с Великобританией, Канадой, Францией и Японией собираются создать новую сеть цепочек поставок этого вида топлива, что позволит отказаться от закупок в РФ. Помощник министра энергетики рассказала, что на соответствующий проект, который предусматривает наращивание мощностей американских частных подрядчиков, планируется выделить порядка $2,2 млрд. По ее словам, "необходимо создать стабильную международную цепочку поставок", поскольку России якобы "доверять нельзя".

Хафф также подчеркнула, что в этом вопросе американский Конгресс демонстрирует "решительную межпартийную поддержку". Ранее она уже заявляла, что зависимость от ядерного топлива из РФ якобы создает угрозу безопасности США. На поставки низкообогащенного урана из России приходится порядка 20% американского импорта.

Пока обогащенный уран экспортирует в США российская компания "Техснабэкспорт" (предприятие Росатома, торговая марка Tenex). Агентство Bloomberg в декабре утверждало, что РФ может запретить поставки ядерного топлива американским партнерам, если законодатели в Вашингтоне пойдут на аналогичный шаг в отношении импорта. Как затем сообщила пресс-служба Росатома, Tenex полностью опровергла информацию о приписываемых ее американскому подразделению заявлениях о "возможности упреждающего" запрета на поставки обогащенного урана в США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!