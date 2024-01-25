В Британии заявили, что недовольные Сунаком однопартийцы хотят добиться его отставки

Часть депутатов правящей Консервативной партии Великобритании рассчитывает до парламентских выборов добиться отставки главы правительства Риши Сунака, надеясь остаться у власти на фоне роста популярности оппозиции. Об этом, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает британская газета Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее данным, около десятка парламентариев начали деятельность по смещению Сунака с должности премьер-министра. Недовольные Сунаком депутаты-консерваторы считают, что на февральских довыборах в палату общин в двух избирательных округах тори потерпят неизбежное поражение. Кроме того, по их мнению, Консервативной партии грозит неудача на местных выборах в мае. Поэтому у недовольных есть всего три месяца на то, чтобы убедить остальных депутатов-консерваторов вынести недоверие Сунаку и начать процесс выбора нового лидера Консервативной партии, а значит, и будущего главы правительства страны.

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