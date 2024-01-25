В Китае призывали США отказаться от провокаций в Тайваньском проливе

Китай призывает Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий в Тайваньском проливе и на деле продемонстрировать приверженность трем китайско-американским коммюнике. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай обратил внимание, что после выборов на Тайване США допустили ряд негативных высказываний и действий, посылая тем самым ложный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня. Такие действия и риторика американской стороны идут вразрез с принципом "одного Китая", положениями трех совместных китайско-американских коммюнике и нарушают многократно озвученные американскими руководителями обещания не поддерживать силы, выступающие за независимость Тайваня", - отметил Ван Вэньбинь, комментируя проход американского эскадренного миноносца John Finn в Тайваньском проливе днем ранее.

Он призвал США "немедленно прекратить провокационные действия в Тайваньском проливе, нарушающие мир и стабильность, а также перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня".

Напряженность в районе Тайваньского пролива обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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