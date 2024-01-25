Названа дата проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане

Следующий раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане пройдет во второй половине 2024 года, это следует из совместного заявления стран-гарантов "астанинского процесса" (РФ, Турция и Иран), передает Day.Az.

"Стороны договорились провести следующую встречу в астанинском формате в Астане во второй половине года", - говорится в тексте заявления, распространенном по итогам очередного раунда, прошедшего в этом городе 24-25 января.

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