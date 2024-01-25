Парламент Венгрии не будет проводить экстренное заседание ради Швеции

Парламент Венгрии не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО, поскольку сложившаяся ситуация не является экстраординарной. Об этом заявил в интервью интернет-изданию Index спикер парламента Ласло Кёвер, от которого зависит определение повестки дня законодательного органа страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли парламент собираться на внеочередное заседание, он сказал: "Не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которые не всегда отвечают интересам Венгрии, возьмет на себя инициативу по созыву такой встречи, но, вероятно, это не приведет к успеху". "В целом я не чувствую никакой срочности и не считаю, что сложилась какая-то исключительная ситуация", - отметил спикер.

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке. В парламентской пресс-службе корреспонденту ТАСС сообщили, что дата заседания по этому вопросу, как и вся повестка дня весенней сессии, начинающейся в середине февраля, должна быть определена комитетом палаты под председательством Кёвера.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

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