Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Одержавший победу на выборах главы тайваньской администрации Лай Циндэ в четверг выразил надежду на то, что США продолжат оказывать поддержку острову, отметив необходимость развития и укрепления двустороннего сотрудничества, сообщает агентство ЭФЭ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я надеюсь, США смогут продолжать оказывать решительную поддержку Тайваню, углублять двустороннее сотрудничество и отношения и работать с другими демократическими партнерами для обеспечения мира и процветания в регионе", - сказал Лай Циндэ на встрече с американскими законодателями Ами Берой и Марио Диас-Балартом.

Лай Циндэ также подтвердил намерение сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе: "Стратегическое положение Тайваня имеет решающее значение. Стабильность в проливе является ключом к региональному и глобальному миру и процветанию".

Диас-Баларт со своей стороны заверил, что нынешний визит свидетельствует о твердости и подлинности поддержки Тайваня со стороны США.

Представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова, в январе одержал победу на выборах главы тайваньской администрации.

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