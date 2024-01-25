В Минобороны КНР обвинили НАТО

Североатлантический альянс привносит хаос вместе со своей экспансией, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будучи региональной военной организацией, НАТО с момента своего создания повсеместно инициировала войны и участвовала в них", - сказал У Цянь. "НАТО - это ходячая военная машина, которая сеет раздор везде, где бы она ни появлялась", - указал он.

У Цянь добавил, что Китай крайне обеспокоен информацией о масштабных учениях альянса.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объявил, что в конце января начнутся крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024. В них примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран альянса и Швеции.

16 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на экономическом форуме в Давосе, что альянс не рассматривает Китай как противника. При этом он добавил, что у НАТО возросли опасения "из-за значительных инвестиций Китая в военный потенциал и его деятельности в Южно-Китайском море".

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