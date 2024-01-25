Стало известно, сколько нужно Европе для восстановления ВПК

Европе потребуются "огромные суммы", а также от пяти до десяти лет для восстановления своего военно-промышленного комплекса. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на военных чиновников.

"Сообщается, что бывший - и, возможно, будущий - президент США заявил официальным лицам Европейского союза, что не придет на помощь Континенту, если на него нападут. Но для Европы уход от десятилетий недостаточных инвестиций в вооруженные силы и восстановление промышленной базы потребовали бы огромных сумм денег и пяти-десяти лет", - говорится в сообщении издания.

При этом, по оценке газеты, этого времени у Европы "может и не быть". На фоне роста популярности экс-президента США Дональда Трампа, отмечает издание, в ЕС озабитились вопросом, "сможет ли Европа самостоятельно отразить нападение России?".

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