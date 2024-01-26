Суд не принял многомиллиардный залог экс-главы Binance

Суд отклонил просьбу основателя Binance Чанпэна Чжао о поездке в Объединенные Арабские Эмираты на время "госпитализации и проведения операции" одному из близких ему людей, пишет CNBC со ссылкой на судебные документы. Чжао предлагал предоставить свои акции Binance на сумму $4,5 млрд в качестве гарантии возвращения в США, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Экс-глава Binance признал себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и в пособничестве обходу санкций после многолетнего расследования федеральных регулирующих органов. В конце ноября прошлого года несколько ведомств в США, включая CFTC, Министерство финансов и Министерство юстиции, оштрафовали Binance на рекордные $4,3 млрд. Чжао после этого покинул пост главы как самой Binance, так и ее отдельного подразделения для американского рынка - Binance.US.

В начале декабря суд уже отклонил одну просьбу Чжао о поездке в ОАЭ. Судья заявил тогда, что "огромное богатство", собственность за рубежом и привилегированный статус в ОАЭ создают значительную угрозу для бегства Чжао.

В конце декабря адвокаты просили судью разрешить Чжао поехать в Абу-Даби на срок до четырех недель, чтобы он мог присутствовать при госпитализации, операции и последующем восстановлении близкого ему человека. 29 декабря были проведены закрытые слушания и судья отклонил просьбу Чжао, говорится в сообщении.

Чжао остается на свободе в США под залог в $175 млн, он ожидает судебное разбирательство, назначенное на 23 февраля. Ему грозит срок до десяти лет тюрьмы.

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