Премьер Швеции посетит Венгрию для переговоров с Орбаном

Премьер Швеции Ульф Кристерссон в четверг принял приглашение венгерского коллеги Виктора Орбана посетить Будапешт для обсуждения потенциального вступления Швеции в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Благодарю вас за письмо 23 января и ваше приглашение посетить Венгрию. (...) Я надеюсь обсудить с вами в Будапеште все вопросы более детально в удобное для нас обоих время", - говорится в письме Кристерссона Орбану, распространенном телеканалом SVT.

О возможной дате встречи в документе не сообщается.

Шведский премьер добавил, что согласен с венгерским коллегой в том, что между Стокгольмом и Будапештом необходим более активный политический диалог, в том числе по вопросу "завершения процесса ратификации членства Швеции в НАТО в парламенте Венгрии". По словам Кристерссона, это создаст прочный фундамент для укрепления двусторонних отношений, повышения уровня взаимопонимания и доверия.

В письме глава правительства Швеции также сообщил о возможности встретиться с Орбаном на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля.

23 января Орбан направил Кристерссону приглашение посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО. В тот же день члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО. За это выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против. Теперь документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции. Венгерские власти неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

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