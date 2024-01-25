Премьер Швеции опроверг планы обсуждать вступление в НАТО с Венгрией

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не будет обсуждать на встрече со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном вступление в НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Dagens Nyheter.

"Нам не о чем договариваться. Мы готовы к НАТО. Виктор Орбан на днях подтвердил, что они ратифицируют заявку Швеции. И тогда мы будем коллегами по НАТО. И тогда будет о чем поговорить", - опроверг планы премьер.

Кристерссон также подчеркнул, что он планирует обсудить с Орбаном военное сотрудничество, а также грядущее председательство Будапешта в Европейском союзе (ЕС).

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