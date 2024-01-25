США и Британия ввели санкции против лидеров хуситов

США ввели санкции против "ключевых лиц" йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эти лица являются ответственными за военные действия движения "Ансар Аллах" в Йемене.

Им запретили въезд в страну, заморожены их активы.

Также против лидеров хуситов санкции ввела Британия.

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