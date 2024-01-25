https://news.day.az/world/1632152.html США и Британия ввели санкции против лидеров хуситов
США и Британия ввели санкции против лидеров хуситов
США ввели санкции против "ключевых лиц" йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эти лица являются ответственными за военные действия движения "Ансар Аллах" в Йемене.
Им запретили въезд в страну, заморожены их активы.
Также против лидеров хуситов санкции ввела Британия.
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