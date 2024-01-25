Трамп устроил истерику после победы в Нью-Гэмпшире

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли обвинила экс-президента США Дональда Трампа в "истерике" во время его победной речи после праймериз с штате Нью-Гэмпшир. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит американская газета Hill.

"Итак, мы вышли, сделали свое дело и сказали то, что должны были сказать. А потом Дональд Трамп вышел и просто устроил истерику... Он устроил истерику, он оскорблял, он делал то, что делает, но я знаю, что он делает, когда чувствует себя неуверенно", - заявила Хейли.

Отмечается, что несмотря на свои поражения в Нью-Гемпшире и Айове, Хейли утверждает, что гонка еще не окончена, поскольку она надеется добиться хороших результатов в своем родном штате Южная Каролина в феврале.

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