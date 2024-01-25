Украина переходит на собственный газ

В 2024 году Украина сможет перестать импортировать газ и полностью обеспечить себя путем собственной добычи. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого передает Reuters, передает Day.Az.

Галущенко заявил, что Украина отказалась от закупок российского газа в 2015 году. По его словам, Киев готов перейти на собственное топливо и возобновить энергетический экспорт, который остановился в прошлом отопительном сезоне.

Министр энергетики сказал, что Украина сможет добиться этого за счет роста добычи на 7% и сокращения потребления.

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