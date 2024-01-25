Техас хочет независимости

В Техасе на фоне скандалов с миграцией усилились призывы к выходу из состава США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на журнал Newsweek.

Поводом стало решение Верховного суда, которое разрешает федеральным властям убрать стену из колючей проволоки, которую губернатор штата Грег Эббот начал строить вдоль границы с Мексикой.

После этого в Техасе снова воспряли сторонники "Тексита" - выхода штата из состава северо-американского государства.

Лидер движения "Тексит" Дэниел Миллер попытался использовать эту ситуацию и включить вопрос о независимости Техаса в бюллетень на республиканских праймериз, которые начались в США.

В Республиканскую партию было подано прошение о проведении такого референдума. Оно набрало 139 456 голосов - при минимально необходимых 97 тысячах. Но партийные власти отказали "Текситу", ссылаясь на нарушение сроков подачи заявки и на то, что часть подписей может быть недостоверной. Попытка оспорить это через суд закончилась для сторонников независимости Техаса неудачей.

И хотя идея провалилась, Миллер считает, что движение в сторону отделения уже идет. "Я думаю, что траектория, по которой движется федеральное правительство, траектория, по которой движется Техас - мы движемся в этом направлении... Думаю, что через 30 лет Техас станет независимым государством", - заявил активист.

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