Военный самолёт напугал автомобилистов в Турции

Военный самолёт C-160 в Турции пролетел на крайне малой высоте над домами и шоссе в городе Кайсери, сообщает Hedrem Aviation на платформе X. Вначале он летел над дорогой, едва не касаясь фонарных столбов, передает Day.Az.

Затем самолёт совершил вынужденную посадку на грунт. Видно, что он приземлился и его сильно развернуло.

Министерство обороны Турции заявило, что у транспортного самолёта возникла "техническая неисправность". Экипаж не пострадал.

Эксперты отмечают, что это был последний в мире самолёт C-160, использовавшийся для военных целей. Из-за полученных повреждений он больше не сможет взлететь.

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