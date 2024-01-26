ХАМАС обещает...

Палестинская группировка ХАМАС утверждает, что будет соблюдать режим прекращения огня, если подобное решение примет Международный суд ООН и его будет придерживаться Израиль. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки, передает Day.Az.

"В случае вынесения судом в Гааге решения о прекращении огня движение ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока его будет соблюдать противник", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что палестинская группировка освободит израильских заключенных в обмен на палестинских.

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