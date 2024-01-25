https://news.day.az/world/1632210.html Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО
Президент Турции подтвердил членство Швеции в НАТО.
Как сообщает Day.Az, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соответствующий документ Великого Национального Собрания.
Закон, состоящий из трех статей, был опубликован в "Официальном вестнике" и вступил в силу.
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