Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО

Президент Турции подтвердил членство Швеции в НАТО.

Как сообщает Day.Az, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соответствующий документ Великого Национального Собрания.

Закон, состоящий из трех статей, был опубликован в "Официальном вестнике" и вступил в силу.

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