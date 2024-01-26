https://news.day.az/world/1632216.html Казахстан готов осваивать космос вместе с Турцией
Казахстан готов осваивать космос вместе с Турцией
Третий казахстанский космонавт Айдын Аимбетов заявил о том, что полет первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджи на МКС является предвестником успешной реализации космической программы Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Аимбетов подчеркнул важность международного сотрудничества в области космических исследований и отметил готовность взаимодействовать с турецкой стороной в этом направлении.
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