Казахстан готов осваивать космос вместе с Турцией

Третий казахстанский космонавт Айдын Аимбетов заявил о том, что полет первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджи на МКС является предвестником успешной реализации космической программы Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Аимбетов подчеркнул важность международного сотрудничества в области космических исследований и отметил готовность взаимодействовать с турецкой стороной в этом направлении.

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