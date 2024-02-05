В Британии заметили признак конца света в необычном явлении

В британском городе Бирмингеме увидели признак приближающегося конца света в необычном явлении, когда вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание Daily Mail.

"Признак конца света? В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз", - отмечается в статье.

Власти города начали расследование этого явления. Представитель совета района Джилли Бермингем опубликовала фотографию ручья в соцсети X, вызвав массовые обсуждения среди общественности.

"Что это, черт возьми?" - задался вопросом член местного совета Дэвид Баркер. Администрация Бирмингема, по информации издания, до сих пор не выяснила, что произошло.

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