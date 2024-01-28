Минюст США примет меры из-за роста преступности в Вашингтоне

Министерство юстиции США намерено принять дополнительные меры в связи с ростом преступности в столице за 2023 год. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд, "предстоит многое сделать, в том числе в федеральном округе Колумбия", в котором находится Вашингтон. Глава Минюста США пообещал "привлечь дополнительные ресурсы правоохранительных органов" в свете "роста числа насильственных преступлений в столице". Власти, в частности, намерены подключить к борьбе с преступностью в Вашингтоне специализированную группу по противодействию незаконному применению огнестрельного оружия, а также угону автомобилей.

Согласно данным полиции американской столицы на начало текущего месяца, число преступлений в городе значительно выросло за последний год. В 2022 году в Вашингтоне совершили 203 убийства, в 2023 году - 274, рост составил 35%. В 2022 году в Вашингтоне зафиксировали 2 076 ограблений, в 2023 году - 3 470 (рост на 67%). Число угонов автомобилей увеличилось на 82%. В 2022 году их было 3 756, в 2023 году - 6 829.

Суммарный рост числа насильственных преступлений в столице составил 39%. В 2022 году их совершили 3 850, в 2023 году - 5 336. Общее число преступлений в городе в 2022 году - 27 305, в 2023 году - 34 414 (рост на 26%).

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