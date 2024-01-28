Армия США допустила перехват спутников противника

В недавно подписанном начальником штаба армии США генералом Рэнди Джорджем, министром армии Кристиной Вормут и сержантом-майором армии Майклом Веймером меморандуме допускается перехват спутников противника, если последние им используются для обеспечения преимущества на поле боя и угрожают американской безопасности. Об этом пишет SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В документе указывается, что речь идет о спутниках, расположенных над полем боя. Ликвидировать угрозу предлагается различными методами, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы и кинетическим ударом. В меморандуме США предлагают своим союзникам развивать и поддерживать соответствующие возможности.

Согласно обновленной концепции, будет продолжена интенсивная интеграция космических и наземных возможностей Пентагона.

Там же указывается, что за последнее время Китай и Россия добились существенного прогресса в наращивании военных космических технологий.

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