Ухудшение потребительских и деловых настроений в Германии связывают с санкциями против России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это следует из отчета исследовательской компании GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).

Потребительская уверенность в Германии упала до минимума за последние 11 месяцев из-за роста цен и неопределенности. По данным исследовательской компании GfK, индекс потребительского климата в январе снизился до -29,7 пункта. Эксперты отмечают растущее чувство неуверенности среди населения в отношении экономической ситуации.

Аналогичные настроения царят и среди немецких предпринимателей. Согласно опросу Института экономики Ifo, оценка текущей ситуации в бизнес-среде упала до уровня июля 2020 года. Тогда страна переживала последствия пандемии коронавируса.

По мнению экспертов, ФРГ "увязла в рецессии", а ответственность за это несет федеральное правительство. Отправной точкой нынешних экономических трудностей аналитики называют санкционную политику Берлина против России.

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