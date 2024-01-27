Россия втрое увеличила поставки шоколада в одну страну

По итогам 2023 года экспорт российского шоколада в Китай превысит 33 тыс. т, прогнозируют в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД". Об этом "Известиям" рассказали в ассоциации 26 января. Как там отметили, этот показатель практически в три раза выше, чем уровень поставок 2022-го, когда объем российского экспорта шоколадной продукции в КНР снизился до 11 тыс. т, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Эксперту уточнили, что китайский рынок становится одним из самых привлекательных и быстрорастущих для экспорта российского шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Рост объема поставок отчасти стал следствием эффекта низкой базы прошлого года, уточнили в ассоциации. В то же время там добавили, что основные причины успеха российских производителей кондитерской продукции - целенаправленная и кропотливая работа по позиционированию продукции на рынке КНР, укрепление торговых связей с китайским бизнесом; расширение и адаптация ассортимента под запросы потребителей.

В "АСКОНД" предположили, что дальнейший рост поставок шоколадной продукции из РФ в КНР будет связан с объемом поддержки государства в вопросе продвижения российской кондитерской продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии в целом и КНР в частности.

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