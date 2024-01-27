США решили скорректировать пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России

Американские власти приняли решение скорректировать компенсационные пошлины на российские фосфорсодержащие удобрения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в уведомлении Министерства торговли США, размещенном в пятницу в так называемом федеральном реестре (сборник официальных документов правительства страны), этот шаг ведомства обусловлен вынесенным 19 января постановлением специализированного американского суда, занимающегося вопросами торговли.

Пересмотрено было решение, о котором Минторг США объявил в феврале 2021 года. Ведомство тогда сообщило, что устанавливает для компании "Апатит" пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений на уровне 9,19%, для компании "Еврохим" - 47,05%, для остальных производителей - 17,2%. Как следует из документа, позднее проводился пересмотр пошлин. В ноябре 2023 года Минторг США заявил, что вводит компенсационные пошлины в размере 28,5% на продукцию компании "Апатит" в связи с тем, что она, по мнению Вашингтона, получает субсидии, подпадающие под действие американских мер.

В опубликованном в пятницу уведомлении уточняется, что по итогам разбирательства Минторг США устанавливает компенсационные пошлины на фосфорсодержащие удобрения для компании "Апатит" на уровне 14,3%, для компании "Еврохим" - 23,77%, для остальных производителей - 16,3%.

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