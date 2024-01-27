Лукашенко отправился с визитом в Россию
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство БелТА.
По его данным, глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Санкт-Петербурге также пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Кроме того, лидеры Белоруссии и РФ проведут двусторонние переговоры.
На них Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, обсудят международную тематику.
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