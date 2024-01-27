Протестующие французские фермеры сожгли здание страховой службы

Здание социальной страховой службы в Нарбонне на юго-западе Франции почти полностью сгорело в результате пожара, который возник из-за действий протестующих фермеров, сообщила местная газета L'Indépendant со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Аграрии при помощи тракторов свалили недалеко от офиса Mutualité sociale agricole (MSA, "Взаимное сельскохозяйственное страхование") кучу засохших виноградных лоз, а затем подожгли их. В результате пламя перекинулось на здание, которое почти полностью выгорело, несмотря на усилия прибывших на место пожарных.

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