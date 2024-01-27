Полиция Бельгии нашла 50 пакетов кокаина в офисе министра образования - ВИДЕО
Полиция Бельгии обнаружила свыше 50 пакетов с кокаином в кабинете министра образования франкоязычного южного региона страны Валлония Каролины Дезир, сообщила газета La Dernière Heure со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным издания, наркотики были обнаружены во время обыска кабинета министра в декабре 2023 года.
Отмечается, что запрещенные вещества там хранила преступная группа, в которую входил один из помощников министра. В результате были задержаны восемь участников преступного сообщества, шесть из них были арестованы.
При этом в отношении помощника министра была запущена процедура увольнения за злоупотребление доверием.
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