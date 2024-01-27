Вашингтон выдвинул требование Техасу

Власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений до конца пятницы. Об этом говорится в письме министерства внутренней безопасности страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы требуем полного доступа в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. <...> К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам", - сказано в документе.

Какие меры могут быть приняты при неисполнении предписания, не уточняется. В послании к генеральному прокурору штата ведомство опирается на постановление Верховного суда США.

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