В Аргентине отказались начинать часть экономических реформ

Правительство Аргентины уберет из направленного в парламент законопроекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остального пакета мер. Об этом сообщил в пятницу министр экономики страны Луис Капуто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим консенсус по поводу самой главной части закона, в которую входят 500 статей, которые закладывают базу для роста, а также определенное несогласие с экономической частью. Мы всех выслушали и понимаем значительную часть их требований. <...> Мы решили убрать главу, касающуюся фискальной политики, чтобы упростить и ускорить принятие [законопроекта]", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Капуто, правительство отзовет, в частности, рассмотрение пунктов, касающихся налоговой амнистии и экспортных пошлин, планы повышения которых вызвали критику со стороны губернаторов. "Мы выделим немного больше времени, чтобы понять, как мы можем улучшить положение аргентинцев в сфере фискальной политики, не отказываясь от цели достижения нулевого дефицита", - сказал министр.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект с более чем 600 статьями включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. На этой неделе правительство внесло новую версию документа, убрав некоторые спорные пункты и сократив список госкомпаний, подлежащих приватизации.

Президент Аргентины Хавьер Милей, вступивший в должность 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.

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