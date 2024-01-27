Фермеры решили устроить полную блокаду Парижа

Во Франции решили устроить полную блокаду Парижа и пригородов. О намерениях профсоюза фермеров Jeunes Agriculteurs начать пятидневную акцию в ночь на 29 января сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аграрии намерены организовать полную блокаду Парижа и окружающих его департаментов, чтобы в город не смогли доставить никакие товары. Как отмечает представитель организации Максим Бюизар, это объяснит жителям столицы, что Париж не обеспечивает сам себя.

Фермеры стран Евросоюза протестуют не первый день. Ранее французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что стране следует выйти из Евросоюза для спасения сельского хозяйства. По его словам, сделать это нужно как можно скорее, прежде чем объединение разрушит его страну.

"Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! Она вполне может это сделать", - написал он в соцсетях.

Депутат левой партии "Неподчинившаяся Франция" Франсуа Рюффен также призвал запретить украинские продукты. Он объяснил необходимость ограничить поставки дешевого зерна и кур с Украины угрозой уничтожения европейского сельского хозяйства.

"Кто получил выгоду от поставок украинской курятины? Европейские и французские предприниматели, которые получили ее вдвое дешевле, чем французскую. Я не хочу допустить делокализации сельского хозяйства, как это произошло с промышленностью", - объяснил он.

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