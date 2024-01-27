США заявили Китаю о недопустимости конфликта между странами

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал главе МИД КНР Ван И на недопустимость вооруженного конфликта между двумя странами. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, Салливан на встрече сообщил, что, "несмотря на конкуренцию между США и Китаем, обоим государствам необходимо предотвратить ее перерастание в конфликт или конфронтацию". Стороны провели "откровенную, содержательную и конструктивную беседу, касавшуюся мировых и региональных вопросов", обсудив в том числе украинский кризис, положение дел на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море, а также ситуацию в КНДР и Мьянме.

Салливан в беседе с Ван И "подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", говорится в заявлении. На встрече в Бангкоке стороны также говорили о "поддержании открытыми каналов связи и ответственном управлении конкуренцией".

Представители США и КНР "обсудили очередные шаги в сферах сотрудничества" и отметили "прогресс в восстановлении коммуникации между военными" двух стран. Кроме того, на встрече шла речь о шагах, направленных на проведение весной этого года диалога между США и КНР по вопросам искусственного интеллекта. Салливан и Ван И также затронули тему борьбу с наркотиками, в том числе "начало деятельности 30 января рабочей группы США и Китая" в этой сфере.

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