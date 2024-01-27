Багдад и Вашингтон начали переговоры о будущем возглавляемой США коалиции в Ираке
Власти Ирака и США в субботу провели первый раунд переговоров, цель которых определить будущее войск международной коалиции во главе с американскими военными на иракской территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Al Arabiya ссылаясь на заявление офиса премьера Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.
"Ас-Судани председательствовал на старте первого раунда двусторонних переговоров между Ираком и США, нацеленных на завершении миссии международной коалиции в Ираке", - отмечается в документе.
В минувший четверг в Вашингтоне сообщили, что дали согласие Багдаду на формирование рабочих групп экспертов. Им предстоит оценить три фактора - нынешний уровень угрозы со стороны группировки ИГ (запрещена в России), обстановку в регионе и боеспособность иракских сил безопасности. Представитель Пентагона Сабрина Сингх также признала, что военное присутствие США в Ираке будут обсуждать среди прочих тем.
США сохраняют присутствие 2,5 тыс. военнослужащих в Ираке и 900 в Сирии.
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