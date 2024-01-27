Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в ближайшие месяцы телефонный разговор.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном встрече помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке.

"Стороны привержены продолжению контактов по стратегическим каналам связи и договорились создавать дополнительные каналы связи не только на правительственном уровне в обоих направлениях, но и посредством телефонного разговора между двумя лидерами в ближайшие месяцы", - отметил чиновник. Он не привел конкретной даты предстоящей беседы Байдена и Си Цзиньпина, подчеркнув, что она состоится весной.

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