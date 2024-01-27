Израильские военные перехватили подозрительный объект, летевший со стороны Ливана

Израильские военные успешно перехватили летевший из Ливана "подозрительный воздушный объект" и провели новые атаки по объектам организации "Хезболлах" на территории Ливана, сообщила пресс-служба израильской армии, передает Day.Az.

Согласно информации, что силы противовоздушной обороны Израиля успешно осуществили перехват подозрительной воздушной цели на ливанской территории. Предполагается, что данная цель направлялась к израильской территории.

В пресс-службе также отметили, что ранее сегодня истребители Армии обороны Израиля провели атаки по нескольким объектам, связанным с "Хезболлах" в Ливане. Сообщается, что атаки включали удары по военному посту и комплексу, использовавшемуся членами "Хезболлах", в районах Блиды и Марвахина. Также были проведены удары по террористической инфраструктуре в районе Аит-эш-Шааба.

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