Великобритания выступила с планом урегулирования палестино-израильского конфликта

Великобритания ознакомила несколько других стран с состоящим из пяти пунктов планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, глава МИД королевства Дэвид Кэмерон на этой неделе обсудил предложения Лондона с руководством Израиля и Палестинской национальной администрации в ходе своего турне по странам Ближнего Востока. План, основные положения которого ранее упоминали в публичных выступлениях и сам министр, и его заместители, предполагает немедленное объявление гуманитарной паузы, создание палестинского правительства технократов, которое будет осуществлять управление Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, освобождение всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, а также подкрепленные арабскими странами гарантии того, что радикальное движение навсегда прекратит удары по территории Израиля. Военное руководство движения, включая Яхью Синвара, должно будет покинуть территорию сектора Газа.

Помимо этого, предлагается определить четкий "политический горизонт" образования палестинского государства в рамках концепции двух государств для двух народов.

"Мы пытаемся закрепить представление о том, что после объявления паузы необходимо приложить все усилия для ее превращения в прочное перемирие и сосредоточиться на том, что реально, достижимо и сможет сделать перемирие стабильным и постоянным", - заявил изданию неназванный британский чиновник.

Ранее, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку, заместитель Кэмерона Тарик Ахмад подчеркнул "совершенную недопустимость принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа в какой-либо форме".

FT подчеркивает, что, помимо британской инициативы, лидеры стран Запада и Ближнего Востока обсуждают несколько альтернативных предложений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!